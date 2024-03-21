Сын Майкла Джексона подал в суд на бабушку

Бланкет «Биги» Джексон, сын певца Майкла Джексона (1958-2009), подал в суд на свою бабушку Кэтрин, мать артиста. Об этом пишет TMZ.

По данным портала, родные легендарного артиста продолжают делить наследство спустя 15 лет после его смерти. В частности, у 22-летнего Бланкета возникли претензии к 93-летней бабушке.

Журналисты отметили, что спор в семье обладателя 15 премий «Грэмми» разгорелся из-за его душеприказчиков Джона Бранка и Джона Макклейна. Они распоряжаются наследством певца по своему разумению, в частности, продали половину каталога Джексона компании Sony за $600 млн.

Кэтрин посчитала, что Бранк и Макклейн превысили свои полномочия и подала в суд иск с требованием отменить сделку. Бланкет не только не поддержал бабушку, но и выступил против ее действий.

По его мнению, у этого дела нет перспектив, вместе с тем, оно повлечет огромные судебные издержки. В связи с этим, он подал в суд на бабушку. В исковом заявлении он потребовал заблокировать Кэтрин возможность использовать средства из наследства поп-короля на судебные тяжбы.

Старшие дети Майкла, Принс и Пэрис Джексон, у которых также есть собственные команды юристов, отказались высказать свою позицию по этому вопросу. При этом они сослались на «различные семейные причины».