Ирина Шейк снялась в джунглях в бикини

Российская супермодель Ирина Шейк показала фото в откровенном виде в джунглях. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном фото 38-летняя знаменитость снялась, стоя на скале, на фоне многочисленных деревьев, в черно-белом бикини с животным принтом зебры. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.

При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса. Кроме того, модель завязала длинные волосы в пучок и отказалась от макияжа.

Ранее Шейк показала фото с пляжа и вызвала споры в сети. Она позировала на фоне океана в полупрозрачном платье длины макси с леопардовым принтом.