Сеть Burger King внесла Кологривого в черный список

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King отказалась обслуживать звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого после его дебоша в ресторане. Об этом сообщил коммерческий директор компании Иван Шестов.

Он назвал поведение артиста недостойным и заявил, что актера не будут обслуживать в заведениях сети до тех пор, пока он не извинится перед официанткой, пишет «Газета.Ru».

В ресторанах Burger King начали появляться таблички с перечеркнутой фотографией Кологривого и призывом «кусать «Воппер», а не коленки сотрудниц ресторанов».

Кологривый извинился перед укушенной им официанткой

В ночь на 19 марта Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Находившийся в нетрезвом состоянии актер приставал к официантке и укусил ее за ногу. Суд назначил ему семь суток ареста, передает «Радиоточка НСН».