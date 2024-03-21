Суд признал законным штраф Noize MC за нарушение закона об иноагентах
Мосгорсуд признал законность штрафа в 30 тыс. рублей, назначенного иноагенту Ивану Алексееву* (Noize MC) за нарушение закона об иноагентах.
Как пояснили РИА Новости в суде, штраф назначен за неуказание музыкантом своего статуса иноагента в постах во «ВКонтакте».
«Постановление Кузьминского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявил собеседник агентства.
Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей оперную певицу Марию Максакову** из-за нарушения закона об иноагентах.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.
** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 05.05.2023.