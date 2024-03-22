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Музыкальная студия продюсера Игоря Матвиенко оказалась убыточной

Музыкальная студия продюсера Игоря Матвиенко принесла 1,5 млн рублей убытков. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Музыкальная студия продюсера Игоря Матвиенко оказалась убыточной
© Passion.ru

В 2008 году Игорь Матвиенко зарегистрировал ООО «Музыкальная студия Матвиенко». Продюсер решил открыть свою академию, которая обучала всех желающих по специальностям «саунд-продюсирование», «артист-вокалист» и «звукорежиссер».

Согласно официальному сайту академии, стоимость офлайн-курсов по вокалу обойдутся желающим в 50 тысяч рублей ежемесячно. Обучение предполагается в течение 9 месяцев. Есть и более доступные программы обучения. Например, три урока вокала и лекция от певицы Светланы Назаренко из группы «Город 312» обойдутся всего в 10 тысяч рублей.

Однако вряд ли этот бизнес Матвиенко можно назвать прибыльным. Согласно открытым данным, за 2023 год ООО «Музыкальная студия Матвиенко» показала доходы в размере 14,8 млн рублей, тогда как расходы составили 16,3 млн рублей. В итоге компания оказалась в минусе на 1,5 млн рублей.

Отметим, что в 2022 году чистая прибыль академии Матвиенко, согласно данным из открытых источников, составила 907 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Матвиенко поделился мнением об уехавших звездах.

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