Музыкальная студия продюсера Игоря Матвиенко оказалась убыточной

Музыкальная студия продюсера Игоря Матвиенко принесла 1,5 млн рублей убытков. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

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В 2008 году Игорь Матвиенко зарегистрировал ООО «Музыкальная студия Матвиенко». Продюсер решил открыть свою академию, которая обучала всех желающих по специальностям «саунд-продюсирование», «артист-вокалист» и «звукорежиссер».

Согласно официальному сайту академии, стоимость офлайн-курсов по вокалу обойдутся желающим в 50 тысяч рублей ежемесячно. Обучение предполагается в течение 9 месяцев. Есть и более доступные программы обучения. Например, три урока вокала и лекция от певицы Светланы Назаренко из группы «Город 312» обойдутся всего в 10 тысяч рублей.

Однако вряд ли этот бизнес Матвиенко можно назвать прибыльным. Согласно открытым данным, за 2023 год ООО «Музыкальная студия Матвиенко» показала доходы в размере 14,8 млн рублей, тогда как расходы составили 16,3 млн рублей. В итоге компания оказалась в минусе на 1,5 млн рублей.

Отметим, что в 2022 году чистая прибыль академии Матвиенко, согласно данным из открытых источников, составила 907 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Матвиенко поделился мнением об уехавших звездах.