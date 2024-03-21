У 46-летней российский телеведущей и актрисы Анфисы Чеховой (Александры Корчуновой) диагностирован порок сердца.

Об этом молодая женщина рассказала в своем аккаунте в соцсети.

По словам Чеховой, об обстоятельство она узнала только сейчас, пройдя соответствующее обследование. "Всю свою жизнь я жила с пороком сердца и даже об этом не знала. Но радует, что мой порок мне не вредит", - успокоила поклонников артистка.

Корчунова родилась в 1977 году в Москве. Всенародную славу получила как ведущая программы "Секс с Анфисой Чеховой" (2005-2009 годы), до сих пор щедро дающей пищу для сетевых мемов.

Играла в театре, кино, сериалах, занималась дубляжом: "Счастливы вместе", "ССД: Смерть советским детям", "Гитлер капут!", "Универ", "Реальные кабаны", другие.