Суд утвердил административный штраф рэперу Моргенштерну*

Суд утвердил административный штраф популярному рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну*. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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Жалобу на постановление Савеловского районного суда по делу об административном правонарушении рассмотрели, однако она осталась без удовлетворения. В итоге суд назначил Моргенштерну* штраф в размере 40 тысяч рублей.

В мае прошлого года в отношении Моргенштерна* составили административный протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Поводом для этого стало отсутствие маркировок о том, что он признан иностранным агентом.

*Внесен в реестр иностранных агентов.