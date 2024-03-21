Пригожина вынудили закрыть пенсионный счет в Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его вынудили закрыть счет в швейцарском банке после 21 года обслуживания, заявив, что он «нежелательный клиент». Об этом пишет «Абзац».

По словам Пригожина, в швейцарском банке он хранил свои пенсионные накопления.

«Нам рекомендовали закрыть этот счет и сказали: «Вы нежелательный клиент в нашем банке». Я сказал: «Спасибо большое, до свидания. Пришлите документы, что наш счет ликвидирован»», – рассказал Пригожин.

Он отметил, что был клиентом этого банка 21 год, власти страны разрешили ему снять все накопления, но его доверие к швейцарской банковской системе оказалось подорвано, а вера в то, что «частная собственность и частные средства незыблемы по отношению к любому гражданину в мире», разрушена.

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Ранее Иосиф Пригожин, продюсировавший Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, а также свою жену Валерию, отмечал, что на фоне развития стриминговых сервисов его доходы падают.

При этом, по данным СМИ, у продюсера и его жены есть семикомнатная квартира в элитном ЖК в Москве. Также семья Пригожина имеет в собственности дачу в Швейцарии и квартиру в ОАЭ, которая оценивается в сумму около 1 млн долларов.