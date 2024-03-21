Джоли отсудила у Питта винодельню

Адвокат американской актрисы Анджелины Джоли заявил, что суд отклонил пять из семи исков ее бывшего мужа, голливудской звезды Брэда Питта, из-за отсутствия в них юридического основания. Как уточняет издание Entertainment Tonight, речь идет о деле вокруг недвижимости бывших супругов во Франции.

Так, в 2008 году возлюбленные приобрели винодельню Chateau Miraval, отдав за нее $28,4 млн. Позже Джоли продала свою долю российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Это вывело Питта из себя. По мнению актера, сначала она должна была предложить выкупить долю ему, а только потом думать о ее продаже третьим лицам.

Иск Питта никогда не касался делового спора, речь идет о его попытках скрыть серьезные злоупотребления, и мы рады, что судья отклонил его жалобы, — добавил правозащитник.

Он также отметил, что у Джоли нет негатива к экс-супругу. По его словам, актриса лишь надеется, что Питт «прекратит свои безжалостные нападки».

Джоли и Питт объявили о расставании в 2016 году после ссоры в самолете с участием их детей, во время которой пьяный актер якобы ударил своего старшего сына Мэддокса. После актеры были втянуты в сложную юридическую тяжбу по разделу имущества и из-за опеки над их шестью детьми: 22-летним Мэддоксом, 20-летней Пакс, 18-летней Захарой, 17-летней Шайло и 15-летними близнецами Ноксом Леоном и Вивьен Маршелин. Позже Джоли рассказала, что у нее парализовало часть лица на фоне развода с Питтом.