Пенсионный фонд подал в суд на Брежневу

Пенсионный фонд РФ подал в суд на певицу Веру Брежневу из-за налогового долга в 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, неуплата числится за бутиком женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге. Брежнева открыла его вместе с дизайнером Ханной Хмелевой, однако бросила бизнес после начала спецоперации и отъезда из России. Партнер в конечном счете вышла из совместной компании «Майсизонс», фирму ликвидировали, а долг перешел на последнего владельца, которой выступила Брежнева.

Напомним, что Брежнева уехала из России вместе со своим супругом Константином Меладзе после начала специальной военной операции на Украине. В феврале 2023 года Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк в Подмосковье.

Брежнева прокомментировала развод с Меладзе

После отъезда артистки из России пошли слухи, что она рассталась с Меладзе. В октябре 2023 года певица подтвердила, что развелась с композитором. Они состояли в браке восемь лет.