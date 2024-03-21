Стас Михайлов ответил Пугачевой после оскорблений

Не так давно между Стасом Михайловым и Аллой Борисовной Пугачёвой пробежала чёрная кошка. Исполнитель высказался о том, что произойдет со сбежавшими из страны и предположил, что звезды еще приедут и будут «целовать ноги» Родине, что очень задело Примадонну. Она записала ему обращение с издевкой, продемонстрировав свое превосходство и как бы показав, что о своем решении она нисколько не жалеет.

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Алла Борисовна не забыла раздать парочку советов лично Михайлову. Публика не сомневалась, что рано или поздно тот ответит ей громко и дерзко, но на самом деле никакого нового конфликта не произошло. «Дай Бог ей здоровья», — заявил мужчина, увидев грубость в его адрес и в адрес страны. Кажется, Михайлов уже устал от нападок эмигрантов и решил не ввязываться в очередную дискуссию.

Россияне поблагодарили певца за то, что не стал отвечать женщине в таком тоне.