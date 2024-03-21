МакSим объявила о прекращении длительных гастролей

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в беседе с «360», что планирует прекратить гастрольную деятельность. Исполнительница, тяжело перенесшая коронавирус в 2021 году и долгое время находившаяся в коме, объяснила, что ездить в долгосрочные туры ей не позволяет здоровье.

Так болеть, как отболела я, не пожелаешь никому, — призналась певица.

Как пишет издание, ее выздоровление можно назвать чудом: врачи не давали гарантий на выздоровление и восстановление, однако МакSим встала на ноги, заново научившись ходить, читать и говорить. По ее словам, в этом ей очень помог ее собственный потенциал.

Артистка отметила, что в ближайшее время откажется от долгосрочных концертных туров, однако, возможно, будет периодически выступать в отдельных городах. Кроме того, МакSим подчеркнула, что намерена беречь свое здоровье ради себя, близких и особенно дочек, которым «очень нужна мама».

Несмотря на новую волну популярности, сколько бы это ни было денег, сколько бы это ни стоило, я пока чувствую, что имею право поддаться этому чувству и не врать самой себе, — подчеркнула МакSим.

Ранее певица рассказала, что на сегодняшний день в ее расписании стоят только семья и спорт. В ближайшие месяцы она хочет организовать небольшой 40-минутный концерт в Новосибирске. После этого Абросимова планирует появится на сцене лишь осенью.