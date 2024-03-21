Продюсер объяснил отказ Пугачевой выступать с Орбакайте в США

Продюсер Сергей Лавров признался, что певица и мать Кристины Орбакайте Алла Пугачева не выступит с артисткой на концертах в рамках ее осеннего тура из-за тяжелых перелетов. Его слова передает NEWS.ru.

"Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты - очень сложная история", - заявил эксперт.

Лавров добавил, что Пугачевой было бы физически сложно лететь с Кипра свыше 10 часов, а затем перемещаться по воздуху между городами в США. Кроме того, продюсер считает, что Орбакайте знают в Америке только "как дочку Пугачевой", потому что публика этой страны состоит из эмигрантов 1990 годов. При этом Ларов добавил, что артистка инициировала этот гастрольный тур не из-за материальной выгоды, а так как нуждается в выступлениях как артистка.

"Насколько я знаю, она его [свой коллектив] не распустила и платит своим артистам "гарантию", они сидят без работы, но получают зарплату", - добавил он.

19 марта стало известно, что Орбакайте планирует гастроли по США после отмены концерта в Кремле. Певица выступит в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Майами, Филадельфии и Бостоне с 20 по 28 сентября, а в 19-х и 18-х числах того же месяца артистка посетит Ванкувер и Торонто.