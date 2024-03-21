«Имя — личный вызов миру», — Лобода сделала заявление на русском языке
Карьера украинской певицы Светланы Лободы в последнее время совсем нестабильна. С тех пор как она решила уехать из России, её творчество претерпело много изменений. То певица отказалась петь на русском языке, то снова вернулась к нему. То делала заявления на украинском, то опять обращалась к фанатам на русском, признавшись, что русский язык хорош для бизнеса и дает много денег.
Затем Светлана пропала на какое-то время, отметив, что занимается волонтерством и не имеет возможности слишком много времени уделять музыке, но, похоже, что Лобода триумфально вернулась. На днях она показала кардинально изменившийся имидж ( теперь Света стала брюнеткой) и представила новую композицию на русском языке. «Имя — личный вызов миру», — написала она.
Украинской певицей Лободой заинтересовалась московская полиция
Публика считает, что поведение Светланы отталкивает от нее жителей обеих стран. Общественность советует Свете все-таки определиться с выбором и идти по одной траектории, а не пытаться угодить всем.
«Удобно было бы, если бы ее простили. Но нет. До свидания. Уже всю себя показала», «На каком на этот раз языке?», «Она прямо не унывает. Все еще пытается», — с недоверием пишут о Лободе пользователи.