Лобода сделала заявление на русском языке

Карьера украинской певицы Светланы Лободы в последнее время совсем нестабильна. С тех пор как она решила уехать из России, её творчество претерпело много изменений. То певица отказалась петь на русском языке, то снова вернулась к нему. То делала заявления на украинском, то опять обращалась к фанатам на русском, признавшись, что русский язык хорош для бизнеса и дает много денег.

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Затем Светлана пропала на какое-то время, отметив, что занимается волонтерством и не имеет возможности слишком много времени уделять музыке, но, похоже, что Лобода триумфально вернулась. На днях она показала кардинально изменившийся имидж ( теперь Света стала брюнеткой) и представила новую композицию на русском языке. «Имя — личный вызов миру», — написала она.

Украинской певицей Лободой заинтересовалась московская полиция

Публика считает, что поведение Светланы отталкивает от нее жителей обеих стран. Общественность советует Свете все-таки определиться с выбором и идти по одной траектории, а не пытаться угодить всем.