Бывший участник "Фабрики звезд" сделал предложение Волочковой

Шоумен Егор Иващенко, бывший участник телевизионного шоу «Фабрика звезд-7», рассказал в интервью «Комсомольской правде», что сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.

Артист пояснил, что встретился с Волочковой на бизнес-конференции «Ценнее денег», где вручил ей бриллиантовые серьги за 600 тыс. рублей, сделал предложение и пригласил на свидание.

Иващенко пояснил, что балерина приняла его приглашение и позвала на свое шоу «Одержимость», запланированное на 30 марта. Он добавил, что после шоу они поужинают в ресторане.

По его словам, Волочкова призналась, что за ней ухаживает певец Прохор Шаляпин. Вместе с тем, она открыта для романтических отношений с новым кавалером.

Исполнитель подчеркнул, что «Волочкова — завидная невеста». В частности, она вложила в новое шоу 30 млн рублей.

Ранее Волочкова сообщила, что у нее во время поездки в США были «замечательные романтические отношения, встречи и все такое» с комиком Джимом Керри.