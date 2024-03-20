Актер театра и кино Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана», извинился перед официанткой, которую укусил в лаундж-баре Новосибирска. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Ura.Ru

Как утверждает издание Абзац, 29-летний артист передал сообщение девушке через своего товарища. «Зайка моя, прости, пожалуйста. Надо было еще разочек мне сунуть [ударить]. С меня тебя букет цветов. Скажи, куда, как передать?», – произнес хриплым голосом Кологривый. Passion.ru

Ранее пострадавшая в ходе дебоша с Кологривым официантка заявила, что не планирует подавать иски к актеру. По словам девушки, поначалу он был очень мил, много шутил и в целом приятно общался. Однако через некоторое время начал лезть с поцелуями. News.ru