Долина о бывшем муже: «Не знаю, как он еще жив»

Российская певица Лариса Долина рассказала об алкоголизме своего бывшего мужа Анатолия Миончинского, от которого она родила свою единственную дочь. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Ваша Наташа».

По словам певицы, Миончинский когда-то был дирижером в театре «Современник». В 1983 году Долина родила от него дочь, однако вскоре супруги расстались. Как уточнила певица, причиной развода стал алкоголизм Миончинского.

«Лина с ним пару раз виделась и это был кошмар. Представь себе, она только вернулась из Англии, решила увидеться с папой. Поехала к нему в Петербург и вернулась через день. Просто алкоголизм принял такие масштабы… На этой почве у него очень сильное расстройство, то есть он не видит, что перед ним дочь стоит. Не знаю как, но он еще жив. Он принимает огромные дозы алкоголя каждый день на протяжении 45-50 лет», — заявила она.

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