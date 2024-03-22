Певец Shaman пожаловался, что вынужден жить в изоляции

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. URA.RU) признался, что боится выходить на улицу, так как, после приезда в Санкт-Петербург, его постоянно преследуют фанаты. Он старается не выходить из дома и живет «как в бункере».

«Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция. … Поэтому я сижу дома. Живу, как в бункере», — рассказал Shaman SPB.KP.RU.

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Певец сказал, что просто хочет спокойствия, поэтому он нанял охрану. Однако это не спасает от постоянных взглядов, которые смущают артиста, так что он старается не выходить на улицу даже с ней.

Певица Лолита Милявская раскрыла тайну псевдонима Shaman. Исполнительница призналась, что певец Ярослав Дронов выбрал себе сценическое имя после ее слов, передает телеканал 360.