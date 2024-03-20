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«Объявить бойкот»: Барецкий предложил перевоспитать Кологривого

Шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что считает необходимым объявить бойкот актеру Никите Кологривому после дебоша в новосибирском ресторане. По его мнению, звезду сериала «Слово пацана» нужно «спасать», поэтому он готов взять его на перевоспитание.

Барецкий предложил перевоспитать Кологривого
© РИА Новости
Конечно же, объявить ему бойкот, убрать со всех федеральных каналов, отдать на перевоспитание мне. Сделаю из него нормального парня, обычного работягу. Ему нечего делать в кинематографе. Он даже не очень талантливый актер. Его участие в успешном проекте не означает, что нужно что-то из себя [строить], — сказал Барецкий.

Шоумен призвал «поставить на место» Кологривого. По его словам, когда актеры попадали в подобные истории, это плохо для них заканчивалось.

Все это закончится вторым Паниным с ногами кое-где. Обычно такие приключения и заканчиваются с этой псевдоскандальной репутацией. Парня нужно спасать, пока он не стал Паниным. Кладбище — это для юмора, конечно. Парень катится в нижний интернет. Хочет? Пожалуйста, — констатировал он.

Ранее Кологривого задержали в Новосибирске после того, как он устроил дебош в ресторане. Агент актера подтвердила, что с его участием произошел конфликт в одном из заведений, но опровергла информацию о том, что Кологривый укусил официантку.

Шоу-бизнес
Стас Барецкий
Новосибирск