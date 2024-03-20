Барецкий предложил перевоспитать Кологривого

Шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что считает необходимым объявить бойкот актеру Никите Кологривому после дебоша в новосибирском ресторане. По его мнению, звезду сериала «Слово пацана» нужно «спасать», поэтому он готов взять его на перевоспитание.

Конечно же, объявить ему бойкот, убрать со всех федеральных каналов, отдать на перевоспитание мне. Сделаю из него нормального парня, обычного работягу. Ему нечего делать в кинематографе. Он даже не очень талантливый актер. Его участие в успешном проекте не означает, что нужно что-то из себя [строить], — сказал Барецкий.

Шоумен призвал «поставить на место» Кологривого. По его словам, когда актеры попадали в подобные истории, это плохо для них заканчивалось.

Все это закончится вторым Паниным с ногами кое-где. Обычно такие приключения и заканчиваются с этой псевдоскандальной репутацией. Парня нужно спасать, пока он не стал Паниным. Кладбище — это для юмора, конечно. Парень катится в нижний интернет. Хочет? Пожалуйста, — констатировал он.

Ранее Кологривого задержали в Новосибирске после того, как он устроил дебош в ресторане. Агент актера подтвердила, что с его участием произошел конфликт в одном из заведений, но опровергла информацию о том, что Кологривый укусил официантку.