Киркоров ответил, будет ли делать пирсинг после татуировки на всю спину

Певец Филипп Киркоров рассказал о своем отношении к проколам на теле. Слова артиста передает портал «Страсти».

56-летний Филипп Киркоров посетил премьеру сказки «Летучий корабль». На мероприятии журналисты поинтересовались у певца, планирует ли он сделать пирсинг. Артист признался, что сейчас негативно относится к проколам на теле.

«Не говори «нет». Пока не понимаю, пока для меня это неприемлемо», — заявил Филипп Киркоров.

Артист также объяснил, почему решил сделать татуировки на теле.

«Я хотел запечатлеть семейный герб, имена моих детей, моих родителей так, чтобы это было со мной. Захотел, чтобы это было красиво», — признался певец.

Недавно Филипп Киркоров на шоу «Это нормально?» показал огромную татуировку на спине, на которой можно разглядеть лицо Киркорова, огромные крылья, вензеля, а также несколько темных линий, сложенных в цельный рисунок. Кроме этого, он набил себе дракона на тыльную сторону ладони как память об участии в шоу «Сокровища императора». Также певец сделал тату со словом «King» на пальцах, которая отсылает к его прозвищу «короля» поп-сцены.