Тур Орбакайте по США: заработает ли на концертах и кому она там нужна

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте анонсировала гастрольный тур по городам Канады и США. Кто придет на ее выступления, сможет ли артистка хорошо заработать, есть ли шансы у нее стать популярной певицей в Америке — в материале NEWS.ru.

Что за тур анонсировала Кристина Орбакайте

После отмены почти всех выступлений Орбакайте в России стало известно, что она вернулась в США к семье и объявила о старте продаж билетов на американские концерты. В сентябре она собирается в большой гастрольный тур по США и Канаде, выступления должны пройти в Торонто, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии и Бостоне. Орбакайте планирует завершить тур концертом в Нью-Йорке.

«Готовьтесь к проникновенному исполнению главных хитов, включая „Перелетная птица“, „Опять метель“, „Мой мир“, „Алла будет петь“ и многих других, которые стали классикой и завоевали сердца миллионов! Вас ждут не только любимые композиции, но и эксклюзивные премьеры, подарившие непередаваемые эмоции. И, конечно же, неизменно живой звук, который сделает этот музыкальный опыт по-настоящему незабываемым. Истинная история любви через звуки и мелодии, которая не оставит равнодушным даже искушенного зрителя», — написано на сайте организатора тура.

На какую публику может рассчитывать Орбакайте

Музыкальный продюсер Сергей Лавров, который много лет назад организовывал в США гастроли певицы Валерии, объяснил, кто обычно посещает выступления таких звезд, как Орбакайте, за рубежом.

«На концерты [российских исполнителей] в Америке ходят прежде всего русские эмигранты, кто уехал еще в 1990-е. Они знают наш старый „косяк“ артистов: Пугачеву, Леонтьева, Киркорова, Орбакайте как дочку Пугачевой», — предположил в разговоре с NEWS.ru Лавров.

По его мнению, в отличие от молодых исполнителей у Кристины Орбакайте есть все шансы, что пожилые российские эмигранты придут на ее концерты. Американской же публике она неинтересна, они слушают своих звезд, считает Лавров.

Сможет ли Орбакайте собрать полные залы

В залах, где собирается выступать Орбакайте, примерно от 1100 до 1300 мест, пишет aif.ru. Это средние по площади концертные площадки, меньше «Крокус Сити Холла», Кремлевского дворца или спорткомплекса «Лужники».

«Орбакайте, если честно, и в России аншлаги не собирала, 60-70 процентов зала. Примерно столько же она может собрать и в Америке», — выразил мнение в разговоре с журналистом NEWS.ru Лавров.

Продюсер Павел Рудченко считает, что дочь Аллы Пугачевой не останется без денег. «Орбакайте, конечно, заработает, потому что не так много сейчас в Америке выступающих артистов для наших эмигрантов. Раньше очень часто там любили работать Шуфутинский, тот же Киркоров, но Киркоров уже определился и не выступает там», — предположил Рудченко.

По мнению Лаврова, самое главное, чтобы тур Орбакайте вообще состоялся. Если продажи билетов будут плохие, то организатор, который несет много расходов — оплачивает аренду зала, рекламу тура, выплачивает гонорар певице, — может отменить конкретный концерт или даже все гастроли, напомнил продюсер.

Зачем Орбакайте тур по США

Продюсер Павел Рудченко считает, что Орбакайте не ждет большая слава в США. «Скорее всего, поддерживающая ее имидж история. Говорить о какой-то там новой славе, о том, что Кристина Орбакайте станет звездой Америки, некорректно, в США есть свои артисты, и если она захочет развивать творчество, то ей придется все делать с нуля», — считает продюсер Павел Рудченко.

Лавров полагает, что дело вовсе не в желании Орбакайте заработать и возместить финансовые потери от отмены российских концертов.

«Кристина — артистка, артист должен выступать, когда не выступает, он сгорает. Не думаю, что Орбакайте сильно нуждается в деньгах, но у нее огромный коллектив, который надо кормить. Насколько я знаю, она его не распустила и платит своим артистам „гарантию“, они сидят без работы, но получают зарплату. Потому что собрать новый коллектив для артиста — это всегда большая проблема», — считает Лавров.

Прилетит ли Пугачева в Америку поддержать Орбакайте

Рудченко отмечает, что артисты часто приглашают выступить на своих концертах кого-то из известных коллег для поддержки и разогрева публики. По его мнению, это «нормальная практика». Но Павел сомневается, что появление Пугачевой на концертах дочери в США будет уместным.

«Не думаю, что Алла Борисовна сыграет какую-то там большую роль в истории Орбакайте, потому что Кристина сейчас — это вполне самодостаточный артист, то есть придет слушать именно ее публика, которая знает ее песни», — выразил мнение Рудченко.

Лавров предположил, что выступление Примадонны на концертах Орбакайте перед возрастной публикой, конечно, не помешало бы, но Пугачева вряд ли это сделает.

«Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты — очень сложная история. С Кипра лететь часов 12 и еще в Америке перелетать по городам — для нее это физически сложно», — считает Лавров.

Он напомнил, что Алла Пугачева предпочитает поезда: однажды артистка даже стала фигуранткой скандала, так как приехала на автомобиле прямо на перрон.

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