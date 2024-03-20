Кологривый отказался выходить на сцену после скандала

Актер Никита Кологривый отказался выступать на гала-концерте «Жванецкий» на фоне скандала из-за устроенного актером пьяного дебоша в новосибирском баре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мероприятие состоится 31 марта в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Стоимость билетов на концерт, отмечает Mash, стартует от 25 тыс. рублей. По данным канала, актер отказался выступать по собственной инициативе: вечером 19 марта организаторам позвонил менеджер актера и попросил вычеркнуть его из списков.

На данный момент имя актера убрали из описания мероприятия на официальном сайте концертного зала. При этом афиша с актером есть на сайте-агрегаторе.

20 марта сообщалось, что новосибирская полиция проводит проверку действий Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов города. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на звезду «Слова пацана» поступило заявление, в котором утверждалось, что он «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города.

До этого стало известно, что артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта, был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения. Одну из официанток он пытался склонить к близости. После того как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем актер начал заламывать официантке руки.