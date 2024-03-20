«Фрейлина» Киркорова: что известно о певице Марго

Певец Филипп Киркоров вновь стал появляться на светских мероприятиях после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и компанию ему составляет новая «фрейлина» - Марго. Что о ней известно и как именно она попала в шоу-бизнес, разбиралась «Комсомольская правда».

21 марта Марго, она же Марго Овсянникова, исполняется 28 лет. Будет ли артистка отмечать его с размахом, пока неизвестно, хотя певица любит светские вечеринки. Буквально за несколько дней до мероприятия Ивлеевой в декабре прошлого года, певица тоже организовала вечеринку, куда пригласила не только Киркорова, но и Тимати, Крида и даже Собчак, отмечает издание.

На этой на вечеринке, оплаченной состоятельным поклонником девушки, Филипп Киркоров вручил Марго колье за 8 млн рублей.

Также Марго рассказывала изданию, что, помимо оплаты мероприятия, ее поклонник по имени Виталий подарил ей недвижимость в «Москва-Сити», колье и кольцо с бриллиантом от знаменитого ювелирного бренда Harry Winston.

Овсянникова отмечала, что познакомилась с мужчиной на отдыхе и он «влюбился в ее голос», поверил в нее и даже спонсировал съемки клипа.

«В песне есть такая строчка: "Виталий, Виталий, готова тебе сына подарить…" И сегодня вы увидите того самого сына. Ему почти 2 годика. И мой будущий муж тоже Виталий», — рассказывала журналистам Марго.

При этом на светском мероприятии Виталий так и не появился, и ходят слухи, что он женат, утверждает газета.

Сама же Марго родилась в Макеевке на Донбассе, а в шоу-бизнес попала через проект «Дом-2». Однако на реалити-шоу она долго не задержалась и стала строить певческую карьеру.

Недавно Марго вместе с Филиппом Киркоровым побывала в родной Макеевке, посетив знакомые с детства места, в том числе и Дворец творчества.

Напомним, что Киркоров после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой оказался в центре скандала. После шквала критики артист извинился перед фанатами, однако это не помогло — поп-короля убрали из ряда новогодних шоу, а его концерты стали отменять. Позднее Киркоров передал свой гонорар за телепроект «Маска» пострадавшему от украинского обстрела Белгороду и приехал в ДНР, где выступил перед раненными бойцами.