"Была горячка": в Новосибирске начался суд о дебоше Никиты Кологривого

21 марта Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать административное дело о мелком хулиганстве звезды сериала "Слово пацана" Никиты Кологривого, устроившего дебош в одном из новосибирских баров.

"Была горячка, я находился в неадекватном состоянии. Это была истерика, слабость. До этого все было хорошо. Повлиял алкоголь. Хотел бы убедить, что неуважения не имею, а общество уважаю и люблю. Хотел бы попросить прощения у сотрудников бара", - сказал актер в суде.

В ночь на 19 марта Кологривый в одном из заведений приставал к официантке, а когда та оказала сопротивление, укусил ее за ногу. Помимо этого актер ударил двоих сотрудников ресторана, стал крушить предметы интерьера, снял майку. Все это сняли камеры видеонаблюдения.

Кологривого задержали и доставили в отдел полиции, где составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Актера до суда поместили в спецприемник.