Собчак показала архивные фото сценического образа Валерия Леонтьева

Журналистка Ксения Собчак опубликовала архивные фото Валерия Леонтьева. Об этом сообщается Telegram-канале.

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После новостей об уходе со сцены Валерия Леонтьева журналистка выложила фото певца в кожаном костюме с металлическими заклепками и разрезами. Она также показала дизайн-макет сценического образа.

Во вторник, 19 марта, стало известно, что Валерий Леонтьев уходит со сцены без прощальных гастролей.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — подчеркнул Леонтьев.

На днях Ксению Собчак сравнили с Аллой Пугачевой из-за пижамы. Журналистка позировала в розово-оранжевой пижаме и солнцезащитных очках. В кадре она сидела на диване в своей гардеробной.