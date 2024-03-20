Родригез подогрел слухи о романе с Екатериной Кабак

Шоумен Тимур Родригез спровоцировал новую волну слухов о романе с актрисой Екатериной Кабак. Об этом сообщает портал «Страсти».

44-летний Тимур Родригез вышел в свет с 33-летней Екатериной Кабак. Шоумен и актриса посетили премьеру сказки «Летучий корабль». На мероприятии знаменитости вместе позировали фотографам. По информации журналистов, артисты не проявляли чувства на публике. Тимур Родригез был одет в бежевый кардиган, белую футболку и кремовые брюки. Екатерина Кабак выбрала для премьеры блузу розового цвета с белыми вставками.

В феврале «СтарХит» предположил, что Родригез завел роман с Кабак. По данным издания, в ноябре 2023 года шоумен пришел с артисткой на премьеру сериала «Слово пацана», а 27 февраля звезд заметили вместе в кинотеатре «Художественный» на презентации дебютной работы Селин Сон «Прошлые жизни».

В прошлом году Тимур Родригез публично объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания. По словам артиста, они поддерживают хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать детей. Недавно Анна Девочкина заявила об изменах артиста в браке.