Актёр Никита Кологривый, чья популярность возросла ещё сильнее благодаря роли в "Слове пацана", оказался в центре очередного скандала.

Не так давно он затеял в словесную перепалку с телеведущим Александром Гордоном, а теперь, как выяснилось, вступил уже физическое в противостояние с другими оппонентами.

Как сообщает "Абзац", публикуя видео с камер наблюдения, Кологривый устроил громкий дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Сообщается, что в заведении он в ночь с 18 на 19 марта находился около двух с половиной часов, употребляя алкоголь. Сильно перебрав, он подошёл к официантке, "улёгся к ней на колени и стал склонять к близости". А получив отказ, укусил её за ногу, стал ей заламывать руки "и трогать за интимные места".

"Применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил", - приводятся слова персонала ресторана.

На видео, которое СМИ выложило в своём Telegram-канале, можно увидеть актёра, бодающего пытающихся его угомонить сотрудников заведения, оголяет торс и крушит интерьер.

Кологривый устроил скандал на Первом канале

Отмечается, что ни Кологривый, ни его представители с рестораном связываться не стали, поэтому делом занимается полиция.

При этом сегодня сайт BFM-Новосибирск сообщал, что Кологривый завершил поездку в Новосибирск семейным ужином, был доволен вечером, охотно общался с персоналом, благодарил поваров.