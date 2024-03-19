Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала кошмаром смерть известного российского спортивного комментатора Василия Уткина.

"Какой кошмар. Созвонилась сейчас с друзьями - умер Вася Уткин. Невозможно поверить. Да, Вася был нездоров, но вот так …." - написала Собчак.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. По сообщениям Telegram-канала MASH, журналист скончался от тромбоэмболии легочной артерии. У него оторвался тромб. В последние годы вес Уткина превышал 200 кг и врачи рекомендовали ему сбросить лишние кг.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и "НТВ-Плюс". На телевидении он вел передачу "Футбольный клуб". После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

Умер спортивный комментатор Василий Уткин

В 2017 году было объявлено о сотрудничестве Уткина с любительским клубом "Эгриси". Он стал спонсором и владельцем клуба, который стал выступать в Медиалиге. "Эгриси" в октябре 2023 года уступили в полуфинале турнира "БроукБойз".