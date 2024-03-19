Анна Asti выступила перед онкобольными детьми в Казани

Российская певица Анна Asti посетила детскую клиническую больницу в Казани, где выступила перед онкобольными детьми. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Отмечается, что певица исполнила три песни, а также подарила детям подарки — свой мерч, продукты и адресную помощь дорогостоящим препаратом. Кроме того, встречу также посетила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Напомним, что 22 декабря Анна Asti посетила скандальную «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. 11 марта певица впервые вышла на сцену после скандала.