Директор Нагиева прокомментировала патриотичное фото артиста

Директор Дмитрия Нагиева заявила, что актер не фотографировался на фоне георгиевской ленты в форме буквы Z. В Сети ранее появилось изображение с шоуменом, сопровожденное надписью: «Сильной стране — сильный президент».

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«Не знаю, откуда взялось фото. Я такой фотографии артиста не видела. Не понимаю, на каких пабликах вы присутствуете, что находите подобную историю. Просто этой фотографии не существует, поэтому, наверное, и не увидели ее в соцсетях [Нагиева]», — сказала корреспонденту Daily Storm представитель артиста Елена Шайкина.

Сам Нагиев при этом не делал никаких политических высказываний в своих социальных сетях.

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Директор Дмитрия Нагиева также сообщила, что в настоящее время артист не сидит без дела: «Буквально вчера он давал в Московском дворце молодежи спектакль «Кыся» для своей публики. Все афиши есть в интернете».

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев почти два года не появляется на публике. Шоумен долгое время был ведущим шоу «Голос», но в марте 2022 года года объявил о творческой паузе и в эфир Первого канала больше не вернулся. После этого Нагиев опровергал слухи о своем отъезде из России, но про дальнейшие планы не говорил.

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Бывший солист рок-групп «АукцЫон» и «Форум» и друг Нагиева Сергей Рогожин заявлял журналистам, что отсутствие Дмитрия в телепроектах объясняется занятостью артиста.

«Когда практически все развлекательные проекты были закрыты, Дима спросил: «Мы уволены или это отпуск?» Однозначного ответа не было, и он согласился сниматься сразу в четырех фильмах. Потом всех стали возвращать, а Дмитрий просто занят и уже не может нарушить контракт», — отмечал Рогожин.

Нагиев также ранее отказался быть ведущим на вручении премии «МУЗ-ТВ». В апреле прошлого года актер в интервью мужскому журналу Men Today признавался, что увлекся бегом и может преодолеть дистанцию в 10 километров за 46 минут.

Нагиев при этом заговорил о депрессии. Артист не уточнил, когда сталкивался с таким состоянием, но намекнул, что знаком с ним: «Любое депрессивное состояние — гадкое. Я это знаю, а если предупрежден, то вооружен».

Однако, по мнению Нагиева, «лучше, чем эта секунда, в жизни может и не быть». Поэтому, как признается шоумен, он старается наслаждаться каждым прожитым мгновением и предпочитает справляться с трудностями, окунаясь в работу.