Волочкова восстановила сломанную ее фанатами дверь в театре

Народная артистка России, балерина Анастасия Волочкова восстановила дверь в театре «Золотое кольцо», которую сломали ее поклонники во время спектакля «Одержимость». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Танцовщица поведала, что устранением всех неполадок ее команда занималась до пяти утра.

«Спасибо моей команде и поклонникам тоже спасибо за такой ажиотаж. Поклонники ломают двери на моих выступлениях не впервые», — добавила артистка.

Ранее Волочкова рассказала, что инцидент произошел из-за большого количества желающих попасть на ее постановку, а также отметила, что не в первый раз сталкивается с подобной ситуацией.