Стало известно имя дочери Петросяна

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова могли назвать свою дочь Матильдой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

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По данным канала, эту информацию прислала им подписчица. В «Звездной пыли» называют Брухунову «завзятой театралкой» и предполагают, что жена артиста вдохновлялась оперой «Иоланта» Петра Чайковского, когда давала имя дочери. При этом звездная пара не раскрывает имя ребенка.

Супруга комика Татьяна Брухунова 13 марта 2024 года опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Женщина опровергла эту информацию. Затем Брухунова призналась, что дочь юмориста родилась в прошлом году.

Жена Петросяна поделилась деталями рождения дочери

Брухунова стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.