Пригожин предложил включить в школьную программу песни Николаева

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов обратился в Минпросвещения с идеей добавить в образовательный комплекс композиции Shaman, Олега Газманова и группы «Любэ». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» продюсер счёл необходимым «пересмотреть всю музыкальную палитру» для дальнейшего её изучения школьниками.

«Вопрос заключается в том, что есть разные произведения, в том числе Олега Газманова, Shaman. Например, произведения Игоря Николаева, если их нет в школьной программе, я бы их тоже внёс. Я бы вообще пересмотрел всю музыкальную палитру, что могло бы быть, а что — нет. У нас со времён образования российской культуры мало авторов, которые могли бы войти в школьную программу. Надо посмотреть, есть ли там Александра Николаевна Пахмутова, есть ли там, например, Игорь Николаев? Надо пересмотреть вообще всё. Если мы решили по такой схеме идти, условно говоря, — вносить каких-то композиторов или авторов в школьную программу, надо посмотреть, какие ещё есть авторы, которые могли бы действительно войти в школьную программу».

Сергей Колунов отметил, что Олег Газманов, Николай Расторгуев и Shaman давно «сформировались в народной среде как патриотичные», а это значит, что их творчество можно изучать в общеобразовательных учреждения, пишет «Парламентская газета». Минпросвещения поддержало инициативу, сообщил парламентарий РИА Новости. Список исполнителей и композиций, по его словам, будет прорабатываться экспертным и родительским сообществом.