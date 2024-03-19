Стало известно о подлежащем разделу жилье блогерши Лерчек

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод со своим мужем Артемом. Что предстоит разделить супругам, и какие суммы будут фигурировать в деле о разводе, разбирался Telegram-канал Mash.

Ранее в СМИ проявилась информация, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод, обратившись с иском в суд 15 марта. Первое заседание по делу категории «О расторжении брака супругов, имеющих детей», назначено на 25 марта. Сама Чекалина ранее заявляла, что после судов и скандала с долгами перед налоговой у них с Артемом начался сложный период в отношениях.

В случае развода супругам придется поделить совместно нажитое имущество. В частности, автомобили BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz GLS 400, общая стоимость которых оценивается в сумму более за 50 миллионов рублей, напоминает Mash.

«Жилплощадь в столице на Серпуховском валу за 70 млн и улице Архитектора Щусева (ЖК «Зиларт») за примерно 50 млн. Также среди совместно нажитого у четы блогеров числится земельный участок 5616 квадратных метров в Одинцовском районе Московской области», - отмечает канал.

Супругам нужно будет разделить и «миллионы, оставшиеся после завершения уголовного дела».

Напомним, что в марте 2023 года Лерчек и ее муж Артем стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на общую сумму в 311 млн рублей. В ноябре СМИ сообщали, что они погасили задолженность. 29 декабря того же года адвокат Валерии заявил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогеров закрыли, с них сняли все ограничения.