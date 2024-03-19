Известная телеведущая Регина Тодоренко, родившаяся на Украине, получила российское гражданство. Lenta.ru

Экс-ведущая «Орла и решки» обзавелась российским паспортом на днях. Отмечается, что звезда работала на протяжении многих лет в России, будучи гражданкой Украины — даже когда против нее ввела санкции Украина. Тогда, в октябре 2022 года, Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против родившихся на Украине, но осуществляющих профессиональную деятельность в России певиц Таисии Повалий, Ани Лорак и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Газета.Ru

Ранее стало известно, что украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства. Вечерняя Москва