Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко получила гражданство России. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает kp.ru.

По данным газеты, Тодоренко стала гражданкой РФ несколько дней назад. Уроженка Одессы работала на протяжении многих лет в России, являясь гражданкой Украины. В октябре 2022 года президент страны Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против родившихся на Украине, но осуществляющих профессиональную деятельность в РФ артистов, среди которых была и Регина Тодоренко, передает издание.

Певица Любовь Успенская также получила российское гражданство. Об этом сообщил концертный директор артистки Александр Дугин.

Помимо этого, украинская певица Ани Лорак в феврале подала заявление на получение российского гражданства, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки.

Два миллионера отказались от гражданства России

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Эммануэлю Жильберу Сорлину и его семье. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации 1 марта.