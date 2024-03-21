Стало известно, почему Леонтьев решил уйти со сцены

Певец Валерий Леонтьев решил уйти со сцены, чтобы фанаты запомнили его молодым. Об этом изданию kp.ru рассказал источник из окружения артиста.

"Он принял решение уйти со сцены. "Хочу, чтобы меня запомнили молодым, я теперь еле хожу", - сказал он недавно в разговоре с одним из своих авторов песен.

В марте он планировал отметить 75-летие концертом в России, но в последний момент отменил сольник и все юбилейные торжества", - заявил инсайдер.

Источник также отметил, что вероятнее всего СВО никак не повлияло на решение певца уйти со сцены. По словам осведомителя, Леонтьев испытывает возрастные проблемы со здоровьем, из-за чего у музыканта нет сил на выступления. К тому же, добавил источник, пластические операции больше не помогают Леонтьеву выглядеть "свежо".

Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены

Во вторник, 19 марта, стало известно, что Валерий Леонтьев уходит со сцены без прощальных гастролей.