Ушел без выколачивания денег: Валерий Леонтьев объявил завершении карьеры

Российский певец Валерий Леонтьев объявил завершении карьеры. По словам певца, он решил покинуть сцену без соплей и слез, а также отказался от прощального тура.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики», — передает слова Леонтьева «Московский комсомолец».

Сообщается, что певец будет отмечать свой юбилейный день рождения в узком кругу друзей.

Всего за карьеру Валерий Леонтьев записал более 30 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами. Так, за пластинки «Дело вкуса» и «Грешный путь» артист удостоен премии World Music Awards («Best selling Soviet Artist of the Year»).

Вспоминаем музыкальный путь Валерия Леонтьева — в галерее «Рамблера».