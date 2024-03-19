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Ушел без выколачивания денег: Валерий Леонтьев объявил завершении карьеры

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Эстрадный певец Валерий Леонтьев в 1980 году
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Эстрадный певец Валерий Леонтьев в 1980 году 
© ТАСС
Валерий Леонтьев в 1983 году
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Валерий Леонтьев в 1983 году 
© ТАСС
Певец Валерий Яковлевич Леонтьев во время выступления на торжественной церемонии закрытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В.И. Ленина, 1985 год
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Певец Валерий Яковлевич Леонтьев во время выступления на торжественной церемонии закрытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В.И. Ленина, 1985 год 
© ТАСС
Певец Валерий Леонтьев в 1986 году
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Певец Валерий Леонтьев в 1986 году 
© ТАСС

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алерий Леонтьев в студии звукозаписи фирмы "Мелодия" во время записи альбома оперы "Джордано" композитора Лоры Квинт, 1988 год
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алерий Леонтьев в студии звукозаписи фирмы "Мелодия" во время записи альбома оперы "Джордано" композитора Лоры Квинт, 1988 год 
© ТАСС
Певец Валерий Леонтьев во время выступления на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В.И.Ленина, 1992 год
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Певец Валерий Леонтьев во время выступления на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В.И.Ленина, 1992 год 
© ТАСС
Валерий Леонтьев в 1996 году
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Валерий Леонтьев в 1996 году 
© ТАСС
Валерий Леонтьев во время награждения лауреатов ежегодной народной премии "Золотой граммофон", 2000 год
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Валерий Леонтьев во время награждения лауреатов ежегодной народной премии "Золотой граммофон", 2000 год 
© ТАСС
Валерий Леонтьев во время международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале, 2003 год
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Валерий Леонтьев во время международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале, 2003 год 
© ТАСС

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Певец Валерий Леонтьев на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2008" в концертном зале "Дзинтари"
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Певец Валерий Леонтьев на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2008" в концертном зале "Дзинтари" 
© ТАСС
Певец Валерий Леонтьев во время выступления на концерте "Легенды Ретро ФМ" в Ледовом дворце, 2009 год
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Певец Валерий Леонтьев во время выступления на концерте "Легенды Ретро ФМ" в Ледовом дворце, 2009 год 
© ТАСС
Певец Валерий Леонтьев во время выступления на юбилейном концерте в честь своего 65-летия в ГКД
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Певец Валерий Леонтьев во время выступления на юбилейном концерте в честь своего 65-летия в ГКД 
© ТАСС
Певец Валерий Леонтьев во время выступления на концерте "Песня года 2019" на стадионе ВТБ Арена – "Динамо"
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Певец Валерий Леонтьев во время выступления на концерте "Песня года 2019" на стадионе ВТБ Арена – "Динамо" 
© ТАСС
Певец Валерий Леонтьев во время выступления в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2021"
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Певец Валерий Леонтьев во время выступления в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2021" 
© ТАСС

Российский певец Валерий Леонтьев объявил завершении карьеры. По словам певца, он решил покинуть сцену без соплей и слез, а также отказался от прощального тура.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики», — передает слова Леонтьева «Московский комсомолец».

Сообщается, что певец будет отмечать свой юбилейный день рождения в узком кругу друзей.

Всего за карьеру Валерий Леонтьев записал более 30 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами. Так, за пластинки «Дело вкуса» и «Грешный путь» артист удостоен премии World Music Awards («Best selling Soviet Artist of the Year»).

Вспоминаем музыкальный путь Валерия Леонтьева — в галерее «Рамблера».

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Валерий Леонтьев
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