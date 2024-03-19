Раскрыта причина, по которой SHAMAN пропустил митинг-концерт с Путиным

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) мог пропустить митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией на фоне загруженности, предположил продюсер Павел Рудченко. News.ru

«Когда артист становится мегапопулярным, а Shaman сейчас в топ-5 артистов России, то у него очень плотный гастрольный график, чуть ли не на полгода, на год распланирован», — заявил эксперт. Газета.Ru

Как пояснил Рудченко, решение об отказе от концерта могло быть принято пиар-командой артиста. Отмена выступления может быть полезна, «чтобы не замылить глаза»: певец участвует практически во всех патриотических мероприятиях. В этом не стоит искать подвох. Passion.ru