Концерт Егора Крида в Оренбурге перенесли

Выступление певца Егора Крида перенесли в Оренбурге, сообщили в официальном сообществе артиста в соцсетях. Концерт должен был состояться 24 марта в СКК «Оренбуржье».

Перенос выступления на май объяснили техническими причинами. На сайте концертного агентства уточняется, что все купленные билеты будут действительны и в мае.

Ранее в Воронеже отменили концерт певца Александра Малинина, который должен был состояться 22 апреля в Воронежском концертном зале (ВКЗ), отмечает RT.