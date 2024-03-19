Блогер Лерчек подала на развод с Артемом Чекалиным

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с супругом Артемом Чекалиным. Как сообщает Super.ru, соответствующая информация появилась в информационной базе судов.

Лерчек обратилась с иском на прошлой неделе, 15 марта. Первое заседание по делу категории «О расторжении брака супругов, имеющих детей» назначено на 25 марта.

Сама Чекалина ранее заявляла, что после судов и скандала с долгами перед налоговой у них с Артемом начался сложный период в отношениях. По словам Лерчек, она лишилась того, что сплачивало их. При этом блогер отмечала, что пара не собирается расставаться и работает над решением проблем.

В марте 2023 года Лерчек и ее супруг Артем стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на общую сумму в 311 млн рублей. В ноябре СМИ сообщали, что они погасили задолженность. 29 декабря адвокат Валерии заявил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогеров закрыли, с них сняли все ограничения.