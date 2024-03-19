Пригожин оценил решение Валерия Леонтьева покинуть сцену

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что уважает решение народного артиста Валерия Леонтьева покинуть сцену и считает его правильным. По его словам, каждый певец сам понимает, когда приходит пора завершать карьеру.

Вспоминая уход Муслима Магомаева, который завершил карьеру в хорошей форме, мы понимаем, что человек сам чувствует, когда приходит пора уходить. Для Иосифа Кобзона, например, пение было смыслом жизни. И когда он не смог больше выходить на сцену, для него все потеряло смысл. Сцена — словно храм для артиста. И я могу сказать, что Валерий Леонтьев достойно отслужил сцене и зрителям. Сейчас он решил, что пора уходить. Это связано со многими вещами. Я уважаю его решение и считаю его правильным, — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что для певца здоровье так же важно, как и для спортсмена. Кроме того, по его словам, очень важна вокальная форма, которую не всегда удается поддерживать.

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Конечно, Валерий Яковлевич для своего возраста выглядит очень круто. Он поистине заслуживает звания народного артиста, — заключил Пригожин.

Ранее концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил, что артист решил уйти со сцены в связи с возрастом. Он добавил, что никакого прощального тура не планируется. Сам Леонтьев объяснил, что жанр, в котором он исполнял песни последние 50 лет, «не терпит дряхлости».