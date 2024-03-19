Чернышев пошутил над датой свадьбы с Заворотнюк

У каждого из знаменитостей есть свой стиль поведения, своя подача и своя манера разговора. Каждый раз, когда ранее публике сообщали о приближающемся выходе интервью с Заворотнюк и Чернышевым, люди понимали, что беседа будет чувственной, душевной, искренней и обязательно веселой.

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Во время одного такого разговора с прессой «Кубань 24» фигурист доказал, что не может обойтись без шуток! Он лукаво ответил на вопрос о дате свадьбы с Настей. Петя искренне пытался выкрутиться, но ничего не смогло ему помочь.

«Помню 20, 10 и 12. В какой последовательности не помню. Видимо, знаете, говорят, счастливые часов не наблюдают. Скажем так, она не будет смотреть эту передачу. Я ее отвлеку», — начал заливаться смехом фигурист, рассмешив и своих фанатов, которые обожают слушать истории про семейный быт с актрисой.

Россияне подхватили шутку Петра и отметили, что главное в семейной жизни — вовсе не цифры, а настоящие чувства и постоянство. Однако нашлись и те, кто в шутку упрекнул спортсмена.