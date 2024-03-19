Лепс отсудил 18 тысяч рублей за несвоевременно доставленную закуску

Telegram-канал SHOT сообщает, что певец Григорий Лепс отсудил 18 тысяч рублей за несвоевременно привезенную закуску. По данным канала, компания «Хлебосольное подворье», которой владеет исполнитель, подала иск к организациям-подрядчикам АО «Кротекс» и АО «Крокус интернэшнл», которые нарушили обязательства по договору о поставках.

© News.ru

Как утверждают авторы SHOT, ответчики нарушили обязательства поставки в торговые сети в период с 2021-го по 2023 год. По информации канала, всего с них требовали 212 тысяч рублей, но суд удовлетворил иск частично.

Ранее SHOT сообщил, что певец Сергей Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн рублей и вынудил заведение сменить название. Канал пишет, что в 2020 году исполнитель посещал бар и выступал там перед фанатами. Как отмечает SHOT, через два года после визита в заведение на улице Байкальской Жуков возмутился, что рестораторы используют название его группы, тем самым нарушая авторские права.

По данным канала, представители артиста съездили в бар и сфотографировали вывески с надписями «Руки вверх». SHOT сообщает, что ущерб от использования каждой оценили в 200 тысяч рублей, в общей сложности их оказалось пять.