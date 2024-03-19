Рождение ребенка у 78-летнего юмориста Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой наделало шума в Сети. Многие не верят, что пожилой артист смог стать отцом в преклонном возрасте. Журналист Отар Кушанашвили высказался на эту тему и пошутил про жизнь семейной пары, которая, по его мнению, превратила ее в шапито.

Критик опубликовал новое видео на своем YouTube-канале КАКОВО?! В нем он заявил, что Петросян, скорее всего, сам удивился рождению ребенка, так как забыл, как это вообще делается.

«Ей 35, а ему… Сам Петросян удивился, что у него родился ребенок. Он уже не знает, как эта функция осуществляется, как все делается» — заявил Отар.

Кроме того, Кушанашвили прокомментировал поведение жены Евгения Вагановича, которая активно ведет социальные сети и в последнее время довольно резко реагирует на комментарии о своей беременности.

«Еще говорит, что не живет напоказ. А Киану Ривз живет? Про него я знаю, как он кино снимался, больше он ничего о себе не публикует. Но вы же сделали из своей жизни шапито!» — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Татьяна Брухунова показала, как гуляет с дочерью от Евгения Петросяна. Она опубликовала новую фотографию в социальных сетях.