Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые рассказала о своем диагнозе

Последнее время новостей о состоянии страдающего деменцией Брюса Уиллиса появляется крайне мало. Его дочери и супруга Эмма Хеминг, прежде сообщавшие свежие подробности о «крепком орешке», публикуют лишь архивные фото и видео с ним. Зато на днях о своем здоровье разоткровенничалась 30-летняя Таллула и внезапно выдала, что у нее аутизм.

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В своем инстаграме* девушка поделилась роликом с молодым Брюсом с красной дорожки.

«Скажи, что ты аутист, не говоря, что ты аутист», — подписала она видео, на котором сидит на руках у отца и трогает его ухо.

Таллуле тогда было десять лет — такое поведение ребенка у обывателей вопросов не вызвало. Наследница звезды рассказала, что узнала о своем диагнозе только прошлым летом и говорит о нем публично впервые.

«Жизнь разделилась на до и после», — добавила девушка.

Подписчики поблагодарили Таллулу за откровенность и начали делиться своими историями в ответ. Оказалось, что среди фолловеров девушки немало тех, кому поставили такой же диагноз во взрослом возрасте.

Заметим, что Таллула всегда говорила о своем физическом и психическом здоровье открыто. Известно, что знаменитость долго боролась с расстройством пищевого поведения, а также страдала от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, депрессии и пограничного расстройства личности. В 2022 году девушка четыре месяца лежала в реабилитационном центре, куда ее отправили родители. Тогда Таллула пришла к тому, что больше гармонии с телом ей хотелось бы больше никогда не приносить боль своей семье.

* Запрещен в РФ.