Налоговая заблокировала счета историка моды Васильева

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила все операции по счетам историка моды Александра Васильева. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Согласно имеющейся информации, запрет коснулся юридического лица ООО «Лилии Александра Васильева» — компании, через которую телеведущий торговал антиквариатом и книгами. Причиной запрета называли крупную задолженность Васильева — почти 1,3 миллиона рублей.

Ранее председатель комитета по труду России заявил, что налоговые режимы в стране могут быть пересмотрены.