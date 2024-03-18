Телеведущий Иван Ургант вместе с женой Натальей Кикнадзе посетил прощание с легендарным артистом Александром Ширвиндтом, проходящее в Театре Сатиры. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Журналисты портала, после того, как Иван вышел из театра, взяли у него короткое интервью. Они спросили, в частности, когда шоумен намеревается вернуться на ТВ. На этот вопрос он не посчитал нужным ответить.

Затем корреспонденты поинтересовались, как долго Ургант планирует находиться в стране.

«Я из России никуда не уезжал», — отметил телеведущий.

Ранее сообщалось, что артист пришел в Театр Сатиры в черном пиджаке, водолазке и брюках. В руках он нес букет цветов.