Джарахов осудил Егора Крида и назвал стримера Mellstroy мразью

Популярный российский видеоблогер Эльдар Джарахов осудил в новом выпуске своего подкаста певца Егора Крида за связь со скандальным трэш-стримером Андреем Буримом, который известен под псевдонимом Mellstroy. Об этом сообщает издание The Flow.

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В подкасте Джарахов жестко критикует не столько одиозного Бурима, сколько блогеров и других интернет-звезд, которые публично проявляют к нему симпатию. В отличие от них, по словам Джарахова, Mellstroy ему «абсолютно понятен»: Mellstroy в представлении блогера «абсолютная мразь».

Отдельно блогер проехался по исполнителю Егору Криду. Он сказал, что понимает необходимость старых интернет-звезд в коллаборации с актуальными героями, однако партнерство Крида с Буримом Джарахов назвал выходом за рамки морали.

«Ты называешь «бро», блин, человека, который заставлял раздеваться малолеток и сливал это в сеть. Человека, который обливает людей мочой и избивает женщин. Человека, который зло в абсолютном виде», – обратился Джарахов к певцу.

Джарахов также выразил уверенность в том, что Mellstroy противен Криду. Однако певец пошел на партнерство с трэш-стримером и сделку с совестью для расширения своей аудитории.