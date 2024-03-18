На выступлении звезды «Голоса» включилась фонограмма

На выступлении звезды шоу «Голос» Анастасии Спиридоновой включилась фонограмма. Об этом сообщает MK.RU.

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Инцидент произошел на концерте поэтессы и автора песен Ларисы Рубальской в Москве. Она пригласила на свой вечер Спиридонову для исполнения композиции «Транзитный пассажир». Когда артистка вышла на сцену, в зале заиграла фонограмма с записанным голосом.

Спиридонова сообщила, что случившееся стало для нее неожиданностью. Артистка подчеркнула, что всегда выступает только с живым звуком.

«Когда я вышла на сцену, услышала, что поставили плюсовую фонограмму. При этом микрофон был включен. Получается, что зритель услышал два голоса одновременно. И понял, что я пою под "фанеру"», — рассказала она. «Спасибо тем людям, которые были за кулисами, поддержали меня и не дали биться головой об стену. На нашей эстраде многие поющие артисты хотят петь вживую, но не всегда им это позволяют сделать», — заключила певица.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему на телешоу артисты поют под фонограмму.